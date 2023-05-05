Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ BİR KEZ DAHA SALLANDI

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam bir kez daha sallandı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.55 kilometre olarak belirtildi.

HENÜZ OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.