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Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Güncel Haberler

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam bir kez daha sallandı.

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.55 kilometre olarak belirtildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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