Son Dakika | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı derneğin avukatları, başkan ve yardımcıları, temsilcileri ile bazı illerin baro temsilcileri katıldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, İsveç ve Hollanda konsolosluğundan temsilciler de duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Duruşmada hazır bulunan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları feri müdahil talebinde bulunurken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun davaya müdahillik olmak için başvurduğu öğrenildi.

Duruşmada söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin avukatları, kapatma davasının hukuka aykırı olduğunu ve davanın düşürülmesi gerektiğini, davanamedeki iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Avukatlar, mahkemeye sundukları listedeki tanıkların dinlenilmesini istedi.

Müdahillik talepleri kabul edilmedi

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, müdahillik talebinde bulunarak, "Pınar kaybolduğu zaman Bitlis'ten Muğla'ya gittim. Yanımda kimse yokken bu platform vardı. Türkiye'de kapatılması gereken çok dernek var. Bunlar kapatılacağı yerde insanlığa faydalı, halka hizmet eden bu derneğin kapatılmak istenmesini anlamıyorum." dedi.

Boşanmak istediği eşi tarafından İstanbul'da öldürülen Muhterem Göçmen'in kızı Deren Melis Göçmen de müdahillik talebinde bulunarak, "Annemi 2013'te kaybettim. O günden bu güne kadar platform yanımızdan ayrılmadı. Annemi kaybettikten sonra ölmeyi istedim, internette kendimi nasıl öldürebilirim diye aratırken kadınları nasıl yaşatırız diye aratmaya başladım. Biz, biz diyorum çünkü yıllardır bu platformun üyesiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, davalı derneğin bildirdiği tanıkların beyanlarının alınabilmesi için adreslerine davetiye gönderilmesine hükmetti.

Müdahillik taleplerinin reddine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi ve sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, basın açıklaması yaparak, davaya tepki gösterdi.

Davanın konusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtiliyor.

Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, "kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, eski HDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı" bildirilerek, gereğinin yapılması isteniyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerle mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen davanamede, derneğin feshine karar verilmesi talep ediliyor.