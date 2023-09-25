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Son Dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma! Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi

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Son dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda iki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma! Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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