Son Dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma! Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Son dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.