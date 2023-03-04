Son Dakika: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek mi? CHP'den yapılan açıklamaya İYİ Parti'den yalanlama geldi

Son dakika: CHP'den gün içinde yapılan açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebi olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu yaklaştığı belirtilmişti. İki ismin de ziyarette aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek ve ittifakın devam etmesini isteyeceği belirtilen açıklamaya İYİ Parti'den yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'le görüşmeyeceğini, iki taraftan da böyle bir talep gelmediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Ancak Akşener'in bu çağrısı iki büyükşehir belediye başkanı tarafından da karşılık bulmadı.

CHP: İMAMOĞLU VE YAVAŞ AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK



Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini dün yaptıkları açıklamayla bir kez daha açıkça duyuran Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ikna etmek için ziyaret edeceği belirtildi. CHP'den yapılan açıklamada da, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler." ifadeleri kullanıldı.

İYİ PARTİ GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

Genel Merkez binası önünde gazetecilere konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret edeceği iddialarını yalanladı. Zorlu, iki taraftan da böyle bir görüşme talebinin gelmediğini söyledi.

"BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Zorlu, "Belediye başkanlarının ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim ve belediye başkanlarının bir görüşme talebi olmadı. Biz istişareye önem veren bir partiyiz. Memleketimizi ilgilendiren önemli bir konu. Genel Başkanımız bundan sonra sık sık milletvekillerimizle, Genel İdare Kurulu ile görüş alışverişi yapacak. Toplantımız devam ettiği için içeriğiyle ilgili şu anda bir şey söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Akşener, toplantıda Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını ve bunu kabul etmeyeceklerini belirterek "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." demişti.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Sözlerinin devamında Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. Toplantıda, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin anketlerde üst sıralarda geldiğini belirttiklerini söyleyen Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR ANKARA'DA TOPLANTI

Akşener'in sözlerinin ardından gözler bir anda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde toplantı gerçekleştirdi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Toplantının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan aynı anda açıklama geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

"AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi. Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."