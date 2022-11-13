Son Dakika: İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika: İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre patlamada 11 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."