Son Dakika: Karadeniz açıklarında korkutan deprem! 4.4 şiddetindeki sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

ZONGULDAK'A 114 KM UZAKLIKTA MEYDANA GELDİ

Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

Bir sonraki paylaşımda ise AFAD, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOKTUR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karadeniz, Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK AÇIKLANDI

Korkutan depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.5 şiddetinde ve 12.9 km derinde açıkladı.