Son Dakika: Karadeniz açıklarında korkutan deprem! 4.4 şiddetindeki sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
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Son dakika: Karadeniz'in Zonguldak açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalarda olumsuz herhangi bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.
Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.
Bir sonraki paylaşımda ise AFAD, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karadeniz, Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.
Korkutan depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.5 şiddetinde ve 12.9 km derinde açıkladı.