Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri bir cisim tespit edildi, SAS timleri olay yerinde

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar meydana geldiğini ve kopmalar nedeniyle mayınların İstanbul Boğazı'na kadar sürüklenebileceğini belirtmişti. Bu haberlerin ardından Türkiye'nin gözü Karadeniz'e çevrildi, bugün ise İstanbul Boğazı'nda yaşanan gelişme dikkat çekti.

BALIKÇILAR FARK ETTİ

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Denizin yüzeyindeki cismin incelenmesi işlemine, helikopterler de havadan destek verdi. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

MSB: CİSİM EMNİYETE ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Mayının kontrol altına alındığını belirten Bakanlık, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Diğer yandan ilk incelemelere göre cismin eski bir Rus mayını olduğu belirtilirken, bölgedeki hareketlilik nedeniyle boğazdaki gemi geçişleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise telsiz sisteminden yaptığı anonsla seyir halindeki gemileri uyardı. Anonsta, "Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı. -

MAYINLARDA KOPMA YAŞANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KONUYA DEĞİNMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin, "Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıktığı iddia edilen tehlike, ifade edildiği gibi ciddi bir boyutta mıdır? NATO bu konuda Türkiye'ye teknik bir destek verebilir mi?" sorusuna da yanıt vermişti.

Erdoğan, "Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Gerek Milli Savunma Bakanımın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanımın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınların kendilerini kilitleme durumu söz konusu. Yani su yüzüne çıktığı anda bu mayınlar kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Bunun dışında da Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette" demişti.