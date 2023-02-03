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Son Dakika: İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı!

Güncel Haberler

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazadan bir acı haber daha geldi. Kazada yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybederken, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İstanbul Bahçelievler'de dün kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa dalmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bahçelievler İETT Güncel Haberler Son Dakika

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