Son Dakika! Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla yürütülen operasyondan kahreden bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. TSK, Irak'ın kuzeyindeki bölgeden Türkiye'ye yönelik saldırıları durdurmak adına da bölgede görev yapıyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin başarıyla görev yaptığı bölgeden ise bugün acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

"YARALI ASKERLERİMİZİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Mustafa Öztürk'le ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı personeli adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

ŞEHADET HABERİ BABAOCAĞINA ULAŞTI

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.