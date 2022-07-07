Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iki belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.
Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
YENİKENT BELEDİYE BAŞKANI DA UZAKLAŞTIRMA ALDI
Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.