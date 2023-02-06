Son Dakika! Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polisevi yıkıldı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü, 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntının derinden hissedildiği Hatay'da da durum ciddiyetini koruyor. Vali Rahmi Doğan, "İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polis evi yıkıldı. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı.

"HASTANELER VE POLİSEVİ YIKILDI"

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.