Son dakika! Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntının ardından çok sayıda kişi sokak ve meydanlara çıktı.

Son Dakika! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olan sarsıntı sonrası çok sayıda kişi sokak ve meydanlara kaçtı.

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

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