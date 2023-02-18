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Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde üç mucize birden gerçekleşti. Hatay'da depremin 296. saatinde Kanatlı Apartmanı enkazından biri çocuk 3 kişi daha sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler çok sayıda vatandaşımızı hayattan kopardı. Binlerce binanın yıkıldığı depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, enkazdan bir kişiyi daha canlı çıkarmak için fedakarca mücadele ederken, bir güzel haber de Hatay'dan geldi.

296 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Hatay'da depremin 296. saatinde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan vatandaşlarımız, ambulanslarla hastaneye götürüldüler.

İşte o anlardan kareler:

Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Fatihan:

Allahim senden sana sığınırım..Sana siginanlara sen imdat eyle..Şafii ismin hurmetine şifalar ver güzel Allahim

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telepati:

YaRabbimm sana bin şükür...

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