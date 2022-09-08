Son dakika haberleri | Tarkan: 'İzmir'e Giderken Sahnemin Yıkıldığı Haberini Aldım. Çok Üzüldüm Ama Can Kaybı ve Yaralı Olmamasına Çok Sevindim. Herkese Çok Geçmiş Olsun'

Son dakika habere göre Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla yarın Kordonboyu’nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin “Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla yarın Kordonboyu'nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin "Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla, yarın (9 Eylül) Kordonboyu'nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Tevetoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun

Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız"