Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tarkan: "İzmir'e Giderken Sahnemin Yıkıldığı Haberini Aldım. Çok Üzüldüm Ama Can Kaybı ve Yaralı Olmamasına Çok Sevindim. Herkese Çok Geçmiş Olsun"

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Tarkan: 'İzmir'e Giderken Sahnemin Yıkıldığı Haberini Aldım. Çok Üzüldüm Ama Can Kaybı ve Yaralı Olmamasına Çok Sevindim. Herkese Çok Geçmiş Olsun'

Son dakika habere göre Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla yarın Kordonboyu’nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin “Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla yarın Kordonboyu'nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin "Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla, yarın (9 Eylül) Kordonboyu'nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Tevetoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim.  Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun

Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız"

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarkan İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title