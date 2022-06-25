Son dakika haberleri! Meclis'te orman yangınlarına karşı 'kompost' projesi önerisi

TBMM'de gıda tasarrufuyla ilgili sunum yapan ve burada orman yangınlarının önlenmesine karşı öneride bulunan, dünyanın en iyi 10 şefinden Ebru Baybara Demir, "Elimizde o kadar fazla ağaç atığı var ki bunları yonga makinesinden geçirip, nemlendirerek ormanda yanmış arazinin üzerine koyduğumuz zaman bu tabaka yağmuru çekiyor ve şişiyor, akmıyor. Buradaki kül tabakası ile aşağıdaki toprak tabaka arasında bir mikroklima oluşturduğu için burada hayat başlıyor ve toprağın iyileşmesi hızlanıyor. Biz bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde yapmak istiyoruz. Budama atıklarını götürüp ormana değil de buralarda malçlama malzemesi haline getirebilirsek aslında çok büyük bir şekilde oradaki orman yangınının yayılma hızını belki geriye çekebiliriz" dedi.

Diyarbakır'da başlattığı, 14 şehir ve 52 belediyede uygulamaya koyulan 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi'nin kurucusu olan ve 2 kez dünyanın en iyi 10 şefi arasında yer alan Ebru Baybara Demir, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki 'Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda gıda tasarrufuyla ilgili sunum yaptı.