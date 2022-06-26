Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü. Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerinde büyükbaş ölülerini gören vatandaşlar Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi. Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarının ardından açık denizde atılmış olabileceği belirtildi. Büyükbaş ölüleri, Kandıra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince iş makinesi yardımıyla alınarak gömüldü. AA / Murat Yıldırım - Güncel Hisarcık Kandıra Kocaeli Zabıta Güncel Haberler Son Dakika

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