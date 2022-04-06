Son dakika haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında hükmün gerekçesi açıklandı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin 132 sanık hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıkların odalarında televizyonların bulunduğu ve darbe gecesi tüm kanalların yayınlarında sadece darbe girişimini gösterdiği belirtilerek, "Sanıkların darbe girişiminden sabaha kadar ya da gece geç saatlere kadar haberdar olmadıklarını ifade etmelerinin gerçeklikten uzak olduğu, bu nedenle bu ifadelere itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir" denildi.

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davada, 30 Aralık 2020 tarihinde karar açıklandı. Sanıklar KKK eski Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, KKK Personel Başkanlığı eski Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem ile Albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan 80 sanığa 'müebbet hapis' cezası verilirken, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 22 kişi 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. 2 sanık 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan eski Tuğgeneral Erhan Caha da bu davada 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüsten' 34 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 69 yıl hapis cezası aldı. Başka dosyalarda daha önce cezaya çarptırılan davanın tutuksuz sanıklarından Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan hapse mahkum edildi. Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın da dosyası ayrıldı.

KKK Harekat Merkezi'nde kontrolü sağlayan sanıkların 'sıkıyönetim direktifleri' konulu emirleri tüm birliklere gönderdiği belirtilerek, "Sanıklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binası ve kışlayı ele geçirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kalabalık ve en büyük gücü olan kara kuvvetlerini kontrol etme imkanını kazanmışlar ve bu gücü darbenin başarıya ulaşması için kullanmaya çalışmışlardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda olay günü bulunan sanıkların ekseriyetinin cep telefonlarının yanlarında olduğu, dolayısıyla iletişim kanallarının kısıtlı olmadığı ve ülkenin yaşadığı o gün dikkate alındığında tüm ülkenin bu olaya kilitlendiği, tüm internet sitelerinde, sosyal paylaşım platformlarında, mesaj uygulamalarında darbeden başka hiçbir şey konuşulmadığı bilinen bir gerçektir. Yine karargah binasının birçok bölgesinde, nizamiyelerde ve sanıkların odalarında televizyonların bulunduğu, darbe gecesi tüm kanalların yayınlarında sadece darbe girişimini gösterdiği hususları da düşünüldüğünde, sanıkların darbe girişiminden sabaha kadar ya da gece geç saatlere kadar haberdar olmadıklarını ifade etmelerinin gerçeklikten uzak olduğu, bu nedenle bu ifadelere itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.