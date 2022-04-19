Son dakika haberleri: Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi ile ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. İki kişinin tutuklu bulunduğu soruşturmada son 2 ayda toplam 12 kişi gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerini buldu. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, 3 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı, bu kişilerin de hepsi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak soruşturma kapsamında 7 kişinin daha bugün gözaltına alındığı bildirildi.