Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlatıldığına ilişkin daha önce açıklama yapıldığını belirterek, "Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuların görüşüldüğünü belirterek, Kulubayev ile Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 5'inci toplantısını gerçekleştirdiklerini, Kırgızistan'da yapılacak 6'ncı zirvede nelerin gündeme getirileceğini değerlendirdiklerini açıkladı. Kültür, eğitim, sağlık alanlarında iş birliğinin daha da ilerletilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Eğitim alanında, Manas üniversitemiz var. Çok gözde bir üniversite oldu. Başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelenin önemini bir kez daha gündeme getirdik. FETÖ okullarının Kırgızistan için tehdit olduğunu, bir kardeş olarak hatırlattık. FETÖ, bulunduğu ülkeler için de bir tehdit. Biz kardeş Kırgızistan için tehdit olmasını istemiyoruz. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Ankara'ya büyükelçi ataması yapacağı belirtilerek, "Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından İsrail ve Türkiye, yeniden büyükelçi ve başkonsolos ataması yapıyor" denildi.

Görüntü dökümü:

- Çavuşoğlu'nun konuşması

- Kulubayev'in konuşması

- Genel ve detay

Haber: Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,