Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika haber: İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, belediyenin düzenlediği iftar programında buluştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, belediyenin düzenlediği iftar programında buluştu.

Sığacık'ta bir restoranda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri rahmetle anan Yetişkin, "İnşallah nice iftarlarda hep birlikte buluşmamız nasip olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, herkese sağlıkla nice ramazanlar, nice bayramlar diliyorum." dedi.

Programa Kaymakam Naci Aktaş da katıldı.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

İsmail Yetişkin, Seferihisar, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title