AVM'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 5 yaralı Güncel Haberler İstanbul Sarıyer'de bir AVM'nin kafesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan çatışmada 5 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana gelen olayda, kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. SİLAHLI ÇATIŞMADA 5 KİŞİ YARALANDI Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel alışveriş Güncel Haberler

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