Ortalığın savaş alanına döndüğü gece kulübü kavgasında olay adam konuştu: Kafa atınca refleks olarak karşılık verdi

Ortaköy'de bir gece kulübünün korumaları ile mekana girmek isteyen biri kadın 3 kişi arasında yaşanan kavganın görüntüleri kan dondurmuştu. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanırken şahıs ifadesinde, "Normalde rezervasyon almıyoruz. Bize 'Arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?' şeklinde bağırdı. Alkollüydü. İçeri girince de olay çıkarmış. O sırada arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

Ortaköy Mahallesi'nde 8 Eylül'de bir gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi darbedilmiş, bu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti. Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S.'nin tutuklandığı öğrenilmişti.

"GİRERKEN SİZE Mİ SORACAĞIZ?"

Şüpheli E.S, savcılık ifadesinde, herhangi bir güvenlik sertifikası ya da eğitimi olmadığını ancak bahsi geçen iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Olay günü saat 02.50 sıralarında M.B. adlı kişinin, çalıştığı gece kulübüne geldiğini, hızlıca mekana girmeye çalıştığını anlatan şüpheli, "Normalde rezervasyon almıyoruz. Bize 'Zaten arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?' şeklinde bağırdı. Alkollüydü. Yanında İ.C.E. ve tanımadığım bir erkek şahıs vardı. Biz Z.İ. ile birlikte M.B'yi sakinleştirmeye çalıştık. 'Hiç sıkıntı çıkartmayacağım. Zaten arkadaşlarım içeride, doğum günü kutlayıp çıkacağım.' dedi. İçerden gelen arkadaşları kendisine yardım etti, bu şekilde içeri girdiler." beyanında bulundu.

"SİZE SIKINTI MI OLAYIM?" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Şüpheli güvenlik görevlisi, M.B'nin içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra K. adlı mesai arkadaşı tarafından dışarı çıkartıldığını kaydederek, "İçeride olay çıkarmış. Kendisine buna devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik. Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?' dedi ve küfretti. Sonra K. isimli arkadaşımız M.B'nin dudağına kafasıyla vurarak darbetti. Olay yerine diğer güvenlik arkadaşlar da geldi. Kendisini merdivenlerden aşağı indirdik. Refleks olarak karşılık verdik. Genel olarak hakaret içerikli sözler söylediği için sinirlendik." ifadelerini kullandı.

M.B'nin yanındaki İ.C.E. adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadığını savunan E.S, "Olay yerine silahın nasıl geldiği konusunda bilgim yok. Kavga sırasında hiç kimsenin elinde cisim yoktu. Pişmanım." dedi.