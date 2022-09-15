Cesedi çürüyen gencin katili en yakın arkadaşı çıktı! İfadesi kan dondurdu

Adana'da dere yatağındaki sazlıkta bir kısmı çürümüş halde bulunan cesedin, Ömer Başdaş'a ait olduğu belirlendi. Otopsisinde başında mermi çekirdeği olduğu belirlenen Başdaş'ın, arkadaşı Hüseyin Sulhan tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Alanya'da gözaltına alınan Sulhan, ifadesinde, "Sevgilim Büşra K.'ye sosyal medyadan mesaj attığını gördüm. Konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 13 Eylül günü saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda erkek cesedi görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde, başı ve kolları kopuk halde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ile itfaiyeden destek istendi. Ekiplerin incelemesinin ardından torbaya konan ceset, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

EKSİK PARMAĞINDAN TESPİT EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, cesedin başında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kollarındaki dövme ve sağ elinin yüzük parmağının olmadığından yola çıkan cinayet dedektifleri, cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, Başdaş'ın, 19 Ağustos günü evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini belirledi.

ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, Başdaş'ın son görüştüğü kişileri belirleyip, gittiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Başdaş'ın, evden ayrıldıktan sonra arkadaşı Hüseyin Sulhan'ın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gittiği saptandı. Saat 03.00 sıralarında Sulhan'ın Başdaş ile birlikte cesedinin bulunduğu bölgeye motosikletle gittiği, birkaç saat sonra da tek başına döndüğü tespit edildi. Ekipler, Sulhan'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde saklandığını saptadı. Operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin Sulhan'ı gözaltına alıp, Adana'ya getirdi.

"ELLERİM KAN OLMUŞTU"

Hüseyin Sulhan, emniyetteki ifadesinde, Ömer Başdaş'ı tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Olay günü konuşmak istediğini söyleyerek Başdaş'ı evine çağırdığını anlatan Sulhan, "Olaydan birkaç gün önce cep telefonumdan kendi sosyal medya hesabına girmişti. Açık bıraktığını görünce mesajlarına baktım. Sevgilim Büşra Z.'ye, 'Selam canım. Seni özledim, görüşelim' şeklinde mesaj attığını gördüm. Bu konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Önce tabancayla yere bir el ateş edip, olayı anlatmasını söyledim. Daha sonra tabancayı başına dayayıp, 'Büşra ile birlikte oldunuz mu?' diye sordum. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım. Ömer dereye düştü, ben de eve döndüm. Ellerim kan olmuştu. Arkadaşım Alaaddin A. da 'Ömer'i öldürdün mü?' diye sordu. Başta söylemedim ancak ertesi gün anlattım. Alaaddin ile birlikte olay yerine gittik ancak cesedi göremedik. Sonrasında buraları terk edip, Alanya'ya gittim" dedi.

TUTUKLANDI

Sulhan'ın ifadesi üzerine arkadaşı Alaaddin A. da (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sulhan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alaaddin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.