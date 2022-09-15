Son dakika haberi! Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı.

Son dakika haberine göre Gazeteci-yazar Musa Anter cinayetine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımına 5 gün kala yapıldı. Mahkeme, Anter’in öldürülmesinin insanlığa karşı işlenen suç olup olmadığına ve davanın zaman aşımına uğrayıp uğramayacağına bir sonraki celsede karar vermek üzere davayı 21 Eylül’e erteledi. Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, “Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur” dedi.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Gazeteci-yazar Musa Anter cinayetine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımına 5 gün kala yapıldı. Mahkeme, Anter'in öldürülmesinin insanlığa karşı işlenen suç olup olmadığına ve davanın zaman aşımına uğrayıp uğramayacağına bir sonraki celsede karar vermek üzere davayı 21 Eylül'e erteledi. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, "Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur" dedi.

Musa Anter'in 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmayı, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Ağrı Milletvekilleri Abdullah Koç, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de izledi.

Duruşmada, Dicle Anter'in avukatı ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, davanın konusunun insanlığa karşı suç kapsamında olduğu ve bu nedenle zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplere ilişkin değerlendirmenin bir sonraki duruşmada yapılmasına karar vererek davayı 21 Eylül'e ertelendi.

"FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI, İNSANLIK SUÇUDUR"

Duruşma öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, zaman aşımına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün 15 Eylül 2022, belki de babamın son duruşması. Ama 20 Eylül 2022'de, 30 yıllık bir zaman aşımı söz konusu. Bu mahkemedeki beklentilerimiz… Her şey ortada aslında, yani bütün deliller, tanıklar konuştu. 97'den bugüne kadar olan geçmişe baktığımızda, davanın seyrinin nasıl olduğu gayet açık ve net. Failler belli aslında. Bu, bir faili meçhul cinayeti. Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur. Biz bunu kabul etmiyoruz ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bütün bilgiler, bütün deliller devlet arşivinde var esasında. Bu devlet arşivine dokunulmuyor maalesef. Hele bir de bu Kürt yazar Musa Anter olunca bu daha da net biçimde ortaya çıkmış oluyor."