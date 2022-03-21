Son dakika haberi: Liseliler harçlıklarıyla Afrika'da 2 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da harçlıklarını biriktirip İHH İnsani Yardım Derneğine bağışlayan 5 lise öğrencisi, Afrika'da 2 katarakt hastasının ameliyat masraflarını karşıladı.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 5 arkadaş, harçlıklarından biriktirdikleri parayı Sakarya İHH yetkililerine teslim etti.

Paranın Afrika'da katarakt ameliyatı bekleyenler için kullanılmasını isteyen öğrencilere, dernek tarafından teşekkür belgesi verildi.

Anlamlı davranışın kendilerini duygulandırdığını ifade eden okul müdürü Cengiz Kıyak, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Okulda akademik başarının yanı sıra milli manevi değerlere bağlı, çevresine duyarlı, sosyal sorumluluk konusunda hassas gençler yetişmesi için sosyal ve kültürel etkinlikler yaptıklarını aktaran Kıyak, "Böyle örnek davranışlar sergileyen öğrencilerimiz de bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer de öğrencilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, bu güzel davranışa karşılık olarak okul kütüphanesine bin kitap bağışında bulunduklarını söyledi.

Son 15 yılda İHH olarak hayırseverlerin bağışlarıyla 157 binden fazla kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdikleri bilgisini veren Sezer, şunları kaydetti:

"2007 yılında 'Siz Görürseniz Onlar da Görecek' sloganıyla başlattığımız katarakt çalışmaları, Afrika ve Asya'nın 18 ülkesinde devam ediyor. Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı, dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı olarak sürdürüyor."