Son dakika haberi | Kuzenini eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü iddia etti, eşi yalanladı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kuzeni Ali Kemal Bayır'ı(44) bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Özgür Bayraktar (36), boşanma aşamasındayken kuzeninin, babasının evinde kalan eşinin yanına gitmesinden, mesajlar göndermesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü. Bayraktar'ın eşi M.B. ise, Bayır'ın kendisini rahatsız eden bir davranışı olmadığını belirtirken mahkeme, mesaj kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Kandıra'nın Ballar Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde 7 Kasım 2021 sabahı Ali Kemal Bayır'ın cansız bedeni bulundu. Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, Bayır'ın teyzesinin oğlu olan Özgür Bayraktar şüpheli olarak gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Bayraktar, kuzeninin eşi ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Özgür Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Özgür Bayraktar, ölen Ali Kemal Bayır'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.