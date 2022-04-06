Son dakika haberi: Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürülen Ergün, tacizi engellemek istemiş (2)

DİYARBAKIR (DHA) - ERGÜN ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BAZI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da Ergün Arslan'ın (40), 13 yaşındaki kız çocuğu G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişinin, G.S. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, çocuğun durumu ailesine anlattığı, ailenin ise mahalledeki bir grup gence konuyu aktardığı öğrenildi. Taciz olayının yaşandığı iddia edilen Anzele Parkında Ergün Arslan'ın görüldüğü, tacizi onun gerçekleştirdiği sanılıp, çevrede toplanan kalabalık tarafından darbedildiği ve ardından da sokak arasına götürülüp S.D. (16) tarafından bıçaklandığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tacize uğradığı iddia edilen G.S.'ye, Ergün Arslan'ın resmini gösterdiğini, küçük çocuğun fotoğrafı çekenin Ergün Arslan olmadığını söylediği öğrenildi.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,