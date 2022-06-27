İnebolu sel felaketine teslim! İlçe merkezindeki köprünün yıkıldığı anlar kamerada
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Köprülerden birinin yıkıldığı anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.
Afad'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı.
SEL SULARI KÖPRÜYÜ BÖYLE YIKTI
Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.
VATANDAŞLARA "ÜST KATLARA ÇIKIN" UYARISI YAPILDI
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan İnebolu'da selin meydana gelmesi ekipleri de harekete geçirdi. Vatandaşlara ise iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması yönünde uyarılar yapıldı.