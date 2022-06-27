İnebolu sel felaketine teslim! İlçe merkezindeki köprünün yıkıldığı anlar kamerada - Haberler

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İnebolu sel felaketine teslim! İlçe merkezindeki köprünün yıkıldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Köprülerden birinin yıkıldığı anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Afad'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı.

SEL SULARI KÖPRÜYÜ BÖYLE YIKTI

Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

İnebolu sel sularına teslim! İlçe merkezindeki köprünün yıkıldığı anlar kamerada

VATANDAŞLARA "ÜST KATLARA ÇIKIN" UYARISI YAPILDI

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan İnebolu'da selin meydana gelmesi ekipleri de harekete geçirdi. Vatandaşlara ise iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması yönünde uyarılar yapıldı.

İnebolu sel sularına teslim! İlçe merkezindeki köprünün yıkıldığı anlar kamerada

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