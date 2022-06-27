Son dakika haberi | Hasan Baltacı, Selin Vurduğu Bozkurt'ta: "Manzara, Geçen Senekinden Çok da Farklı Değil"

BERKAY VAROL

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sağanak yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta, "Geçen sene sel felaketi dolasıyla toplanan 1 katrilyon parayla gerekli yatırımlar yapılmış değil... Bu artık sürpriz değil, her şey göz göre göre oluyor. Manzara, geçen senekinden çok da farklı değil" dedi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ise, önlem alınmadığını belirterek, "Aynı yerdeyiz. Ezine Çayı'nın başındayız. Yine sel felaketi ile karşı karşıyayız. Arkamızda gördüğünüz geçici köprü yıkılmış durumda. Birçok şey yaklaşık 1 yıl öncesi ile aynı. Taşan dereler, yıkılan köprüler, su basan binalar aynı... Hiçbir şey değişmemiş" diye konuştu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop'ta sele neden oldu. Bölgedeki dereler, ırmaklar, çaylar taştı; ev ve iş yerlerini sular bastı. Taşan dereler, köprüleri yıktı.

Yetkililer esnafa, iş yerlerini açmaması konusunda uyarı yaparken, alt kat ve giriş katlarda oturan yurttaşların ise önlem almalarını istedi. Ekipler, mahsur kalan yurttaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

"MANZARA, GEÇEN SENEKİNDEN ÇOK DA FARKLI DEĞİL"

Bölgede inceleme yapan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketini anımsatan Baltacı, "11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel felaketinde 71 insanımızı kaybetmiştik. O sel felaketinde en ağır bedelleri ödeyen ilçelerden bir tanesinde, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeyiz. Son birkaç gündür yağan yağış nedeniyle manzara, geçen senekinden çok da farklı değil. Arkamda görmüş olduğunuz köprü, 11 aydır bitirilememiş durumda. Onun biraz önünde geçici köprüler vardı. O köprüler de yıkılmış durumda" dedi.

"ÖNLEMLER ALINMIŞ, GEREKLİ YATIRIMLAR YAPILMIŞ DEĞİL"

Baltacı, "Geçen sene Abana'da, Bozkurt'ta, Çatalzeytin'de, Cide'de, Şenpazar'da, İnebolu'da ne yaşanıyorsa bu sene de aynı şeyler yaşanıyor. Gerekli önlemler, tedbirler alınmamış. Geçen sene sel felaketi dolasıyla toplanan 1 katrilyon parayla gerekli yatırımlar yapılmış değil. Türkiye, iklim krizini en şiddetli yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bu iklim krizinin en ağır sonuçları yangınlar ve seller oldu. Bu artık sürpriz değil, her şey göz göre göre oluyor. Sel göz göre göre geliyor. Ama tedbirler, önlemler alınmış; gerekli yatırımlar yapılmış değil" diye tepki gösterdi.

"BİR AN ÖNCE SÖZLERİNİ TUTMAYA DAVET EDİYORUZ"

Geçen sene sel felaketi sonrası verilen sözleri anımsatan Baltacı, "Buraya gelip, 'Bozkurt'u, Kastamonu'yu, altı ayda ayağa kaldırırız' diye söz verenlerin sözlerini tutmadığını görüyoruz. Onları bir an önce sözlerini tutmaya davet ediyoruz. Yapılan her şeyi takip edeceğimizi buradan bildiriyorum" dedi ve yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TAŞAN DERELER, YIKILAN KÖPRÜLER, SU BASAN BİNALAR AYNI..."

CHP Kastamonu İl Başkanı Erbilgin, geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin üzerinden yaklaşık 11 ay geçtiğini hatırlatarak, "Aynı yerdeyiz. Ezine Çayı'nın başındayız. Yine sel felaketi ile karşı karşıyayız. Arkamızda gördüğünüz geçici köprü yıkılmış durumda. Birçok şey yaklaşık 1 yıl öncesi ile aynı. Taşan dereler, yıkılan köprüler, su basan binalar aynı... Hiçbir şey değişmemiş. O günden bu yana yaklaşık eski parayla 1 katrilyon toplanan paralar henüz köprüye, istinat duvarına dönüşmemiş. Nereye harcandığını da bilmiyoruz" dedi.

"YAPIP YAPIP, YIKILAN KÖPRÜLER VAR"

Köprülerin sürekli olarak yıkıldığını söyleyen Erbilgin, "Yapıp yapıp yıkılan köprüler var. Biz bugün hem İnebolu'da hem Bozkurt'ta hem Çatalzeytin'de incelemelerde bulunduk. İnsanlarımız o günden bugüne daha bilinçliler. Kendi önlemlerini daha çok almışlar. Bugün sabah yerel gazetelerimiz kırmızı kod uyarısı ile çıktı. AFAD ve Meteoroloji üzerine düşeni yapmış gözüküyor. Ancak bundan sonra devlet yetkilileri, hükümet temsilcileri buralarda yarım kalmış, milletimizin güvenliğini sağlayacak her şeyi yapmaları gerekiyor. Takip ediyoruz, bekliyoruz, umuyoruz" diyerek de çağrı yaptı.

ANKA / Güncel