Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi
Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rauf Halil B. isimli şahıs, kümesine girerek tavuklarını parçaladığını iddia ettiği köpeği önce av tüfeğiyle öldürdü, ardından da traktörle sürükledi. Şahsın bu hareketi, büyük tepkilere neden oldu.
İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi'nde dün meydana gelen olaya göre Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SÜRÜKLEDİ
Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel