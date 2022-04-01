Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi - Haberler

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Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rauf Halil B. isimli şahıs, kümesine girerek tavuklarını parçaladığını iddia ettiği köpeği önce av tüfeğiyle öldürdü, ardından da traktörle sürükledi. Şahsın bu hareketi, büyük tepkilere neden oldu.

İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi'nde dün meydana gelen olaya göre Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SÜRÜKLEDİ

Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi

Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi

Kümese girip tavuklarını parçalayan hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörle sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Av Tüfeği, İnegöl, Hassas İçerik, Güncel, Haberler

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