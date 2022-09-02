DOMUZ SALDIRISINDA YARALANDI, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

ŞIRNAK ile Siirt sınırındaki Besta bölgesinde, yaban domuzlarının saldırısında ağır yaralanan çoban Yusuf Kılıç, engebeli araziye iniş yapan askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak ile Siirt sınırında bulunan Besta bölgesinde hayvanlarını otlatan 6 çoban, öğle saatlerinde yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Çobanlardan Yusuf Kılıç, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından AFAD ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye kara yoluyla ulaşımın olmadığı tespit edilince Şırnak Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla Jandarma Hava Kuvvetleri harekete geçti. Harita üzerinden yapılan keşifte, bölgeye yakın olan Siirt'ten sağlık görevlileri eşliğinde askeri helikopter havalandı. Engebeli araziye inen helikopterdeki sağlıkçılar, Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptı. Kılıç, askeri helikoptere alınarak Siirt Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Hastaneye girişte, sedyede ekiplere teşekkür edip, Allah razı olsun diyen çoban Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yusuf Kılıç'ın tedavisi sürüyor. (DHA)