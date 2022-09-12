Son dakika haberi | Bedri Serter'den İzmir-Ankara Hızlı Tren İhalesinin İptal Davasında Çıkan Karara Tepki

Son dakika gelişmesine göre CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı ihalesinin “usulsüz” olduğu gerekçesiyle açılan davada mahkemenin ‘istisna kapsamına’ alınabileceği ve hukuka aykırılık olmadığı yönündeki kararına tepki gösterdi. Serter, “Mahkemelere intikal edilse de hakimlerinde yandaşlık ve yerlerinden olacağı korkusu ile tek adam rejiminin kararlarına adaletsizlik yaparak uyuyorlar” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir- Ankara Hızlı Tren Hattı ihalesinin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle açılan davada; mahkemenin 'istisna kapsamına' alınabileceği ve hukuka aykırılık olmadığı yönündeki kararına tepki gösterdi. Serter, "Mahkemelere intikal edilse de hakimlerinde yandaşlık ve yerlerinden olacağı korkusu ile tek adam rejiminin kararlarına adaletsizlik yaparak uyuyorlar" dedi.

Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı'nın yaklaşık 3 milyar dolar olan ihalesi "pazarlık usulüyle" ERG İnşaat'a verildi. KMB Metro İnşaat, "açık usulle yapılması gerektiği" gerekçesiyle ihalenin iptali istemiyle dava açtı. KMB Metro İnşaat, davada "İhalenin; hukuka aykırı olduğu, kamuoyu denetimi ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı olarak 23 milyar TL bedelli işin duyuru veya ilan yapılmadan, katılmak için davet bekleyen firmalar davet edilmeden gerçekleştirildiği, ihalenin hukuki dayanağının belirsiz olduğunu" görüşünü bildirdi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, ihalenin pazarlık usulüyle yapılması için "istisna kapsamına" alınabilecek koşullara sahip olduğunu ve hukuka aykırılık olmadığını Cumhurbaşkanlığı kararını gerekçe göstererek iptal talebini reddetti.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, ilk kez 2007 yılında devletin yatırım programlarına aldığı İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı projesine ilişkin yargının verdiği kararı eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Serter, 2007 yılından bu yana 1 kilometre bile ray döşenmediğine dikkat çekerek, şunları belirtti:

"2007-2020 arasında bütçeye konulan rakamların da üzerinde 8 milyar TL'nin üzerinde rakamın hiç edildiğini gördük. 2022 yatırım programında bu projenin maliyetinin 33,2 milyar TL olacağı bunun da 27,7 milyar TL'lik kısmının dış finansmanla karşılanacağı söylenmişti. Mart 2022'de de bu dış kredinin İngiltere'den geleceğini öğrendik. Ayrıca zaten iktidarın ballı yandaş ihalelerinden biri olduğunu bildiğimiz bu ihalenin de pazarlık usulü ile verildiği biliniyordu. Oysaki açık ihale usulü ile yapılması gerektiği açıktır. Bugün geldiğimiz noktada ise ihalenin iptaline yönelik olarak açılan davaya yargının 'istisna' kararı verdiğini gördük. Şaşırdık mı hayır! İktidar kendi yandaşlarına ki bu ihalede ERG İnşaat bu firma, verdiği ihalelere de kılıf buluyor.

Her yaptıkları ihalenin fesatlık ve malı götürmek için adrese teslim olduğu apaçık tüm vatandaşların gözü önünde yapılıp mahkemelere intikal edilse de hakimlerinde yandaşlık ve yerlerinden olacağı korkusu ile tek adam rejiminin kararlarına adaletsizlik yaparak uyuyorlar."