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2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı! İfadesi kan dondurdu

Güncel Haberler

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren Nazlı Şekeroğlu, tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç kadın, sorgusunda çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

Dün öğle saatlerinde Gaziantep'in Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren tutuklandı

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu'nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyleyen Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren tutuklandı

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Nazlı Şekeroğlu,'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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