Son dakika haber | Prof.Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - MARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti. Sevenleri ve öğrencileri sosyal medye hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, taziye mesajları yayınladı. Prof. Dr. Serap Helvacı için yarın saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir veda töreni yapılacak. Helvacı aynı gün öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

EDEBİYAT FAKÜLTESİNİ BIRAKIP HUKUK OKUDU

Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. 1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı olduğu, Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evli olan Serap Helvacı'nın, Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu var.

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