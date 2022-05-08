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Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

El Bombası, Metal, Güncel, Haberler

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