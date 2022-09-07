Son dakika haberi | MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA) Serkan ÖZDEMİR SOMA (Manisa), (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Manisa Soma Güncel Haberler Son Dakika

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