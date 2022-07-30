Son dakika haberi | KIZ İSTEME DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN'un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden imam Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60), Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün Samsun-Ordu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan kardeşi Osman Arslan'a kız istemek için gittikleri Yalova'dan Trabzon'a dönen Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ali Arslan, taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen anne ve oğlu için Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kazada yaralı kurtulup, tedavisi sonrası boğazına boyunluk takılarak taburcu edilen baba Ali Arslan, oturduğu sandalyede taziyeleri kabul edip, namaza durdu. Anne ve oğlu, ilçedeki Ağaçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı ve duaların ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazeye, gelin adayının katılmadığı öğrenildi.