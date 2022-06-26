Son dakika haber... KENDİSİNİ UYARAN POLİSLERE PENCEREDEN ATEŞ EDİNCE VURULDU

Uğur ŞAHİN / - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın 2. katında tek başına olduğu belirtilen ve pencereden ateş eden 22 yaşındaki Oktay Yeşilırmak, iddiaya göre kendisini uyaran polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle vurulan Yeşilırmak hayatını kaybetti.

Olay saat 00.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Irmak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 2'inci katında oturan evli ve 2 çocuk babası Oktay Yeşilırmak, evde tek başına olduğu sırada pencereye çıkarak çevreye ateş etti. Meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve M.M.Ş. sesler üzerine 112 Acil hattına ihbarda bulunarak, sokağa çıktı. Şüpheliyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak'ın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine karşılık verdi. Oktay Yeşilırmak, Y.A. isimli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında evde Oktay Yeşilırmak'ın tek olduğu belirtildi. Kilitli kapının kırılarak içeriye girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 58 fişek ile Yeşilırmak'ın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan bulundu. Eminyetten yapılan açıklamada Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

BABA KEMAL YEŞİLIRMAK KONUŞTU

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Demirören Haber Ajansı / Güncel