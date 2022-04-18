Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYORHatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.
OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.
ANKARA, -