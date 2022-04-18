Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (2)

Son dakika gündem haberine göre OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYORHatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.

OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.

ANKARA, -


Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title