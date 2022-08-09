Son dakika haber... Eşi boğazı kesilerek öldürülen, kendisi de yaralanan apartman yöneticisi, o anları anlattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, komşuları Mert Serkan Lülleci'nin (24) bıçaklı saldırısında eşi Hacer Alkan'ı (55) kaybeden, kendisi de yaralanan Aydın Alkan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, komşuları Mert Serkan Lülleci'nin (24) bıçaklı saldırısında eşi Hacer Alkan'ı (55) kaybeden, kendisi de yaralanan Aydın Alkan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Apartman yöneticisi Aydın Alkan, Lülleci ile aidat ve apartmanın ortak kullanım alanlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, kendilerini ölümle tehdit ettiğini, apartmanın önünde sohbet eden eşinin bıçakla boğazını kestiğini söyledi. Çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade eden Alkan, merdivenin altına saklanan Lülleci'nin kendisine de saldırıp, boynundan ve ensesinden yaraladığını söyledi.

Olay, 6 Ağustos'ta Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terzi Hacer Alkan ile kahvehanede çalışan ve aynı zamanda apartmanın yöneticiliğini yapan eşi Aydın Alkan, iş yerlerinden çıktıktan sonra buluşup, birlikte eve döndü. Hacer Alkan, evinin önünde gördüğü komşusu ile sohbet ederken, eşi ise 4'üncü kattaki evlerine çıktı. Bu sırada giriş katta oturan Mert Serkan Lülleci dışarı çıkıp Hacer Alkan'a saldırarak bıçakla boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan Aydın Alkan aşağı indi. Merdivenin altından çıkan Lülleci, bu kez Aydın Alkan'a bıçakla saldırdı. Aydın Alkan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi, Lülleci ise kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 50'ye yakın dikiş atılan Alkan, yakınlarıyla hastaneye doktor kontrolüne geldi. Eşini kaybetmenin acısıyla sık sık gözyaşlarına boğulan Alkan, şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Canım gitti benim, bir tanem gitti. Adli makamlara güveniyorum. Ne ceza verileceğini de tahmin ediyorum. Bu bunun yanına kalmasın. Adalet yerini bulsun. 5-6 seneyle 10- 20 seneyle bırakılmasını istemiyorum. Yapan oğlu, azmettirici babası" ifadelerini kullandı.