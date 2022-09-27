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Epilepsi nöbeti geçirirken, kaynayan çorba kazanına düştü

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Ağrı'da, epilepsi hastası Kamuran Bakır, geçirdiği nöbet sırasında kaynayan kelle paça çorbası kazanına düştü. Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" dedi.

Diyadin ilçesinde, lokantanın mutfak bölümünde çalışan, epilepsi hastası Kamuran Bakır, 1 ay önce mutfakta ustayla yaptıkları çorbaları kontrol ederken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Bakır, içinde kelle paça çorbası bulunan ve kaynayan kazanın içine düştü.

Epilepsi nöbeti geçirirken, kaynayan çorba kazanına düştü

"LOKANTADA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Lokantadakiler, Bakır'ı kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Bekar olan Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" diye konuştu.

Epilepsi nöbeti geçirirken, kaynayan çorba kazanına düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Erzurum Diyadin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Doğan TEMEL:

Bu tür hastalıkları olan insanları devlet maaşa bağlamalı ve çalışma şartlarını değiştirmeli. Allah korusun çok daha kötü kazalara sebep olabilir. Nerden biliyoruz bizi taşıyan minibüs-otobüs taşıt aracında bu tür hastalıklara sahip insanlarımızın olmadığını?

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Nazlı Muhip:

Iste böyle kelle koltukta çalışan insanlar var. Yetinmeyi bil kanaat edin diyenler iyi baksin. Bu adam emek harcarken ne hale gelmiş.

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