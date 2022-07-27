Son dakika haber: Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haber: Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen 2'si kız 4 kişi, pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan aracın lastiklerine ateş etti ancak 4 zanlı, araçla olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin yardım talebi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan iki kişiye, çevredeki bir eczanenin çalışanları ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Musa Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan mermilerin, çevredeki bir eczanenin vitrinine de isabet ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Musa Kurt Çorum Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title