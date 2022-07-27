Son dakika haber: Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen 2'si kız 4 kişi, pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan aracın lastiklerine ateş etti ancak 4 zanlı, araçla olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin yardım talebi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan iki kişiye, çevredeki bir eczanenin çalışanları ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Musa Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan mermilerin, çevredeki bir eczanenin vitrinine de isabet ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.