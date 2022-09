Son dakika haber | Cephe hattındaki Zolochiv sakinleri savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Rusya sınırı yakınında yer alan ve cephe hattında bulunan Ukrayna'nın Harkiv kentine bağlı Zolochiv ilçesi sakinlerinin yarısı savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken savaşa rağmen bölgede kalanlar ise hayata tutunmaya çalışıyor.

Cephe hattında yer alan Zolochiv ilçesi Rusya sınırına 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk haftalarında Rus güçleri, Zolochiv'in dışına kadar ulaşsa da Ukrayna güçlerinin mayıs ayında başlattığı karşı saldırıyla geri püskürtüldü.

Savaş nedeniyle Zolochiv'de çok sayıda ev hasar gördü, bazıları kullanılmaz hale geldi. Bölge sakinlerinin bazıları, bulabildikleri çadır, sunta gibi malzemelerle hasar gören evlerini onarmaya çalışıyor.

Bugün itibarıyla Rus güçleri, Zolochiv'in yaklaşık 20 kilometre ötesinde yeniden ele geçirilen bölgelere konuşlanmış durumda.

Zaman zaman cephedeki top ve roket atışlarının sesleri Zolochiv'e kadar ulaşıyor. İlçe sakinlerinin yarısı bölgeden tahliye edildi ya da daha güvenli gördükleri bölgelere göç etti. Geride kalanlar ise saldırı riski nedeniyle günün büyük çoğunluğunu evlerinde geçirmek zorunda kalıyor. Birkaç dükkanın açık olduğu ilçenin sokaklarında sessizlik hakim.

Saldırıların artmasıyla bölge sakinleri ilçeyi terk etmeye başladı

Zolochiv Belediyesi Sekreteri Vitali Sodiyav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'ta çok sayıda Ukraynalının ilçelerine geldiğini ve nüfusun 40 bine kadar ulaştığını belirtti. Daha sonra Zolochiv'e de saldırıların başladığını ifade eden Sodiyav, "Savaşın başında bizi yoğun şekilde bombalamaya başladılar. Büyük bir saldırı ve işgal tehdidi vardı. O an ordumuz işgalcileri geri zorlayarak püskürttü. Ondan sonra insanlar ilçeyi terk etmeye başladı. Bugün de her gün bombalanıyoruz. Her gün insanlara, binalara ve altyapıya zarar veriliyor." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerince dün düzenlenen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, önceki gün de çok sayıda kişinin yaralandığını söyleyen Sodiyav, "Her gün ateş ediyorlar, her gün Rus saldırganlığına maruz kalıyoruz. İnsanların yarısı çoktan gitti. Şimdi yerinden edilenlerle birlikte burada 17 bin kişi var. Tabii ki korku var ve insanlar korkuyor. Dünkü ve bugünkü bombardımanlardan sonra insanların yeniden gitmeye başladığını da söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bazıları evlerini terk etmek istemiyor

Saldırılara rağmen ilçede kalmaya devam edenler de var. İlçede kalanlardan bazıları evlerini terk etmek istemiyor, bazıları ise maddi imkansızlıktan dolayı başka bölgelere gidemiyor.

Zolochiv'de kalmaya devam eden 68 yaşındaki Raisa Nikoloyevna, torunuyla ilçedeki evlerinde yaşadıklarını belirtti. Saldırılar nedeniyle çok korktuklarını dile getiren Nikoloyevna, aldığı emekli maaşı ve Ukrayna makamlarınca dağıtılan insani yardımlarla geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Nikoloyevna, saldırıların son zamanlarda artmaya başladığını ve gün geçtikçe bölgedeki durumun daha da kötü hale geldiğini aktardı. Her şeye rağmen bir şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarını kaydeden Nikoloyevna, başka bir bölgeye tahliye olması halinde geçim sıkıntısı yaşayabileceği dile getirerek bu nedenle Zolochiv'de kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Zolochiv'de kalanlar, savaşın bir an önce bitmesini ve eski hayatlarına kavuşmayı umut ediyor.