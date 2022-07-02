Son dakika haberi: BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı. HAKKARİ'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı. Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haberile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi. Şehidin naaşının, Hakkari'de yarın düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirileceği, Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)- Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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