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Son dakika gündem: Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş

Son dakika gündem: Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş

Son dakika haberler... Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demişFIRAT Kalkanı Harekat bölgesinde, PKK/YPG'li terörstlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun (28) acı haberi yakınlarını yasa boğdu.

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Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş

FIRAT Kalkanı Harekat bölgesinde, PKK/ Ypg'li terörstlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun (28) acı haberi yakınlarını yasa boğdu. Akrabası Mahir Yılmaz, şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun hep asker olmak istediğini ve bir gün, "Belki ben de şehit olurum" dediğini söyledi.

Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun şehit olduğu haberini, Altındağ ilçesindeki anne ve babası ile Keçiören'de oturan eşine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, şehidin yakınları yasa boğuldu. Şehidin kendi evinin bulunduğu sokak ile baba evinin bulunduğu siteye komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince her iki evin önünde kurulan çadırda şehidin yakınlarına, taziye ziyaretinde bulunuldu. Taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

'YAKINDA İZNE GELECEKTİ'

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun, ailenin tek çocuğu olduğu, 2 yıl önce evlendiği ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten Yoğurtçu'nun, şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşi Duygu Yoğurtçu ile görüştüğü ve oğlu Yağız Efe Yoğurtçu'yu özlediği için 3 gün sonra izne çıkıp Ankara'ya geleceğini söylediği belirtildi. Şehidin akrabası Mahir Yılmaz, "Yakın zamanda izne gelecekti. Asker olmayı hep istiyordu. Hatta bir gün 'Belki ben de şehit olurum' demişti. Hatta kızmıştım, 'ağzını hayra aç' demiştim" ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Pursaklar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

Şehidin kendi evinden görüntü

Şehidin baba ocağından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Piyade YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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