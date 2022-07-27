Son dakika gündem: Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş

Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş

FIRAT Kalkanı Harekat bölgesinde, PKK/ Ypg'li terörstlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun (28) acı haberi yakınlarını yasa boğdu. Akrabası Mahir Yılmaz, şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun hep asker olmak istediğini ve bir gün, "Belki ben de şehit olurum" dediğini söyledi.

Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun şehit olduğu haberini, Altındağ ilçesindeki anne ve babası ile Keçiören'de oturan eşine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, şehidin yakınları yasa boğuldu. Şehidin kendi evinin bulunduğu sokak ile baba evinin bulunduğu siteye komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince her iki evin önünde kurulan çadırda şehidin yakınlarına, taziye ziyaretinde bulunuldu. Taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,