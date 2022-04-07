Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, "Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" dedi.

Kaza, geçen yıl 12 Mart'ta Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada TIR'ın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan TIR şoförü Faruk Eskiçırak tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davaya katılma talebinde bulunanların, dosyada taraf olmamaları ve gerçekleşen kazada maddi hasar dışında herhangi bir zarar görmemeleri nedeniyle katılma taleplerinin reddinde karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.