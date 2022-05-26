Son Dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diyen kişi vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan ve Lailahe illallah diyen şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

DRONLA BOMBA ARAMASI YAPILIYOR

Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor. Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.