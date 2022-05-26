Son Dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diyen kişi vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diyen kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran ve polisin ikazlarına rağmen uzaklaşmayarak "Lailahe illallah" diyen şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan ve Lailahe illallah diyen şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

DRONLA BOMBA ARAMASI YAPILIYOR

Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor. Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

Son Dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'Üzerimde bomba var' diyen kişi vurularak etkisiz hale getirildi

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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