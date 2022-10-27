Son Dakika: Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyon Londra'daki müzayedede 818 bin TL'ye satıldı

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet'in "Bizans İmparatoru" olarak resmedildiği madalyon, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı müzayede 818 bin liraya satıldı.

Fatih Sultan Mehmet'i resmeden ve dünyada sadece 4 nüshası olan antika madalyon Londra'daki müzayedede 818 bin liraya alıcı buldu.

"BİZANS İMPARATORU" OLARAK YANSITILDI

Madalyon, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Napoli'de yapıldı. Madalyonun en önemli özelliği ise Fatih'in unvanının "Bizans imparatoru" olarak madalyon üzerinde yer alması. Bronzdan dökülen madalyon Rönesans döneminin en güzel portre madalyonlarından biri olarak gösteriliyor.

DÜNYADA 3 ÖRNEĞİ DAHA BULUNUYOR

11 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği bulunuyor. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert Müzeleri'nde sergileniyor.

İşte o madalyon:



