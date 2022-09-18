Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. 4 buçuk saat sonra ulaşılarak yaralı halde helikopterle hastaneye kaldırılan dağcılardan biri hayatını kaybetti.
Kayseri'de Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü.
4 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI
Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.
1 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ
Güvenli bir şekilde indirilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.