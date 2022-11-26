Son Dakika: Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara! Okullar 5 Aralık'ta açılacak
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Son dakika: Geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi. 181 yapının ağır hasarlı olduğu tespit edilen kentte okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak.
23 Kasım'da saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilçede hissedilen 5.9'luk depremin ardından eğitim ve öğretime birkaç gün ara verilmişti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilde, okullar bir hafta daha tatil edildi.
93 vatandaşımızın yaralandığı deprem sonrası artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce ile ilgili kararı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.
Bölgedeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bölgede depremin ardından 280 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "1-2 hafta daha devam eder. Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan" dedi.